開催：2026.6.8 会場：リグリー・フィールド 結果：[カブス] 1 - 2 [ジャイアンツ] MLBの試合が8日に行われ、リグリー・フィールドでカブスとジャイアンツが対戦した。 カブスの先発投手はジェームソン・タイヨン、対するジャイアンツの先発投手はトレバー・マクドナルドで試合は開始した。 1回表、5番 李政厚 3球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでジャイアンツ得