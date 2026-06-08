キヤノンは6月5日（金）、ミラーレスカメラ「EOS R5 Mark II」のファームウェア（Version 1.3.1）を公開した。Version 1.3.0で確認された不具合の修正が主な更新内容となる。 AFエリアを「全域AF」に設定した状態でタッチ＆ドラッグAFを使用すると、カメラが正常に動作しなくなる場合があった問題を修正した。 Ver.1.3.1はVer.1.3.0の変更内容も引き継いでいる。AF機能「アクション優先」の対応競技にアメリカ