ツナのうまみと青じその爽やかさが相性抜群！「和風ツナスパゲッティ」【画像を見る】だしのうまみとシャキシャキ野菜が最後までおいしい！「とりひき肉のゆずこしょうパスタ」フライパンひとつで手軽に調理できるパスタは、麺に野菜のうまみがぎゅっとつまってやさしい味わいに。別ゆで不要だから、調理の手間も洗い物もぐっと減るのがうれしいですね。野菜もたっぷり摂れるパスタレシピをご紹介します。■とりひき肉のゆずこしょ