日本代表は7日、FIFAワールドカップ2026に向けたキリンチャレンジキャンプ最終日を迎え、森保一監督が事前キャンプの総括会見を行った。日本代表はキリンチャレンジカップ2026 アイスランド代表戦を終えて、2日夜にメキシコ・モンテレイ入り。翌3日から練習を開始し、7日にはU-19日本代表とのトレーニングマッチを完全非公開で実施した。日本代表は2-1で勝利し、得点者は鈴木淳之介と塩貝健人と発表された。森保監督は開口一