川崎フロンターレは8日、関西大学所属のDF〓橋哲也が2027年1月より同クラブに加入することが内定したと発表した。2005年1月15日生まれで現在21歳の〓橋は東海大学付属大阪仰星高校から関西大学に進学し、現在は大学4年生で2027年に卒業予定となっている。川崎F加入が内定した〓橋は同クラブ公式サイトで以下のようにコメントを発表している。「この度、2027年より川崎フロンターレに加入することになりました、関西大学の〓