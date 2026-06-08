徳島ヴォルティスは8日、大谷武文監督が任期満了により退任することを発表した。現在47歳の大谷監督はメキシコやクロアチアでプレーした経験を持ち、2005年からセレッソ大阪の育成年代でコーチや監督を歴任。高知ユナイテッドSCでのヘッドコーチや監督も務めた後、2021年から徳島でアカデミーダイレクターに就任し、ゲルト・エンゲルス元監督の解任に伴い、今年5月から監督を務めていた。そして、7日に行われた明治安田J2・J