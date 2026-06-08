【写真＆動画】カカロニ栗谷のヘアスタイルを再現した深澤辰哉／クレーンゲームに挑戦する姿／普段は前髪を下ろしたスタイルが印象的 『千鳥の鬼レンチャン』（フジテレビ系）の公式Xが更新。深澤辰哉（Snow Man）が、お笑いコンビ・カカロニの栗谷悟史のヘアスタイルを再現した姿が公開され、話題となっている。 ■深澤辰哉が再現した“栗谷ヘア” 公開されたのは、6月7日放送の同番組「タイマンクレーン