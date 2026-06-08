■赤と青の色違いの制服姿で共演者とずらり 【写真・動画】田中樹＆猪狩蒼弥らが制服姿で並んだ「ミニスカート陸上」オフショット＆予告①～② テレビ朝日系『くりぃむナンタラ』公式SNSにて、6月8日の放送の予告ショットが公開された。 次回の放送では、ゲストに田中樹（SixTONES）、猪狩蒼弥（KEY TO LIT）、関口メンディー、中谷（マユリカ）、赤木裕（たくろう）を迎え、「ミニスカー