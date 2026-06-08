8日13時現在の日経平均株価は前週末比2406.17円（-3.61％）安の6万4181.95円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は351、値下がりは1186、変わらずは21と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均マイナス寄与度は399.05円の押し下げでＳＢＧ がトップ。以下、東エレク が390.2円、アドテスト が314.97円、ＴＤＫ が171.47円、キオクシア が136.57円と続いている。 プラス寄与度トップはＫＤ