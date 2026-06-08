香港メディアの香港01は7日、中国のレアメタル・タングステンの関連製品の対日輸出量がゼロになり、日本は代替供給を急いでいると伝えた。中国税関総署が同日に発表したデータによると、2026年2〜4月に自動車部品加工などで使用されるタングステンの加工製品の対日輸出量がゼロにまで落ち込んだ。日中関係の悪化を背景に、中国は今年1月から軍民両用品（デュアルユース品）の日本向け輸出を規制している。対象には一部のタングステ