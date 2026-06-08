『R-1グランプリ2022』優勝からうなぎ登り「ゆっくり年収が上がっていってます」お笑い芸人・お見送り芸人しんいちが、4日放送のABEMAオリジナルバラエティ番組『資産、全部売ってみた』（毎週木曜後11：00）に出演。衝撃の年収と貯金額をぶっちゃけた。【動画】タダでは転ばない…ノブコブ吉村のお金事情も暴露したお見送り芸人しんいち自身の象徴ともいえる資産を査定し、人生を見つめ直す「コジウリ（誇示売り）」企画に