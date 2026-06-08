音楽を聴きながら料理を楽しめるアメリカンレストラン「ハードロックカフェ」は、サッカー選手のリオネル・メッシの名を冠したオリジナル・スペシャルバーガー『MESSI LEGENDARY BURGER（メッシ レジェンダリーバーガー）』を6月9日から7月31日の期間、販売する。【写真】メッシ、スペインの自宅『炎の体育会』で世界初公開「ハードロックカフェ」では、アンバサダーとしてメッシを迎え、“メッシが理想とするバーガー”をテー