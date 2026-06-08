俳優の山崎賢人（※崎＝たつさき）が主演する映画『キングダム 魂の決戦』（7月17日公開）のIMAX同時公開が決定した。あわせて、主人公・信が巨大な函谷関を背に剣を掲げるIMAXポスタービジュアルも解禁された。【動画】『キングダム 魂の決戦』主題歌入り最新予告本作の原作は、原泰久による同名漫画。2006年より「週刊ヤングジャンプ」で連載中で、単行本は79巻まで刊行され、累計発行部数は集英社青年マンガ史上初となる1億