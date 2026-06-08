女優の見上愛（25）と上坂樹里（20）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「風、薫る」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）が9日、第52話が放送される。新聞記事の影響で、セツ（村上穂乃佳）の病室には励ましのお見舞いの品が次々と届くようになる。一方、新聞を読んだ権田（梅垣義明）が病室に現れ、セツを無理やり連れ戻そうとするが、りん（見上）と直美（上坂）の機転でなんとか事なきを得て…吉澤智子氏が脚本を