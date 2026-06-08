俳優の西野七瀬（32）、舘ひろし（76）が8日、東京・神田明神で行われた映画『免許返納!?』（19日公開）の大ヒット祈願イベントに登場。タイトルにちなみ、それぞれが“手放したくないもの”を明かした。【全身ショット】ほほえましい！相合傘で笑顔を見せる舘ひろし＆西野七瀬本作で舘が演じるのは、芸術作品よりもアクション映画に情熱を燃やす70歳の現役スター・南条弘。かつてアクションで一世を風靡（ふうび）した南条は