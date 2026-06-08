Ｊ２徳島は８日、２０２６〜２７年シーズンの新監督として、Ｊ３高知の監督を務めていた吉本岳史氏（４８）が就任すると発表した。Ｊ２クラブの指揮を執るのは初となる。吉本氏は「今、お約束できることは、この瞬間からチームのために全てをささげ、全力を尽くすことです」などとクラブを通じてコメントした。高知県出身の吉本氏は水戸や横浜ＦＣなどでプレーし、現役引退後は指導者に転じた。２０年に当時日本フットボールリ