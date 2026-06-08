元サッカー女子日本代表でタレントの丸山桂里奈（43）が8日、自身のインスタグラムを更新。長女の驚きの才能を伝えた。丸山はストーリーズで、ボール遊びをする3歳長女の写真をアップ。「歩幅も合わせてミート。教えてないのになぜできるんだ」と驚いた。そして「ダイレクトでパスがラリーできるのも信じられない笑」と続け、「なんでーサッカーうまいんだよー」とツッコんだ。丸山は2020年9月に元サッカー日本代表の本並