日本プロフェッショナル野球組織は８日、７日のＤｅＮＡ−ソフトバンク戦で遅延行為のため退場処分となったＤｅＮＡ・相川亮二監督について厳重注意と制裁金１０万円の処分を下したと発表した。延長十一回の攻撃で宮崎の空振り三振の判定を巡って審判に抗議し、遅延行為で退場処分を受けていた。相川監督の退場は監督就任後では初めて。試合後、相川監督は球団を通じて「あともう一押しというところでもう１点取れなかったとこ