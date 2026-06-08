サッカーのFIFAワールドカップが今週開幕するのを前に、イラン代表が7日、キャンプ地のメキシコに到着しました。現地では、約300人の警備スタッフが配置され、厳戒態勢が敷かれました。イラン代表は当初、アメリカ・アリゾナ州を練習拠点とする計画でしたが、アメリカとイランの対立が続くなか、安全面などを考慮してキャンプ地を変更する異例の対応が取られました。1次リーグの3試合すべてがアメリカ国内で行われる予定ですが、イ