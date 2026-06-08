俳優柄本佑（39）が、7日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜午後10時）に出演。父・柄本明（77）について語った。佑は弟で俳優の時生との仲の良さを聞かれ「うちの父が芝居のことに関して厳しい父親だったので、兄弟であり、父に立ち向かう同志のような感じもあって。うちの父親は芝居のことになると見境がなくなるので。本当に劇団員と同じなので、この波動で死ぬのかなって思うぐらい怒鳴られるんですけど」と厳しい