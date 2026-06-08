「土地があるなら、何か建てた方がいいですよ」相続不動産の相談において、こうした提案を受けた経験をお持ちの方は少なくないでしょう。アパート建築、駐車場経営、賃貸住宅、商業施設誘致――活用の選択肢は多岐にわたります。しかし、不動産の実務で真っ先に問われるべきは、「何を建てるか」ではありません。「その活用が、事業として長期的に成立するのか」――これに尽きます。今回は、相続不動産で特に多く見られる「やって