ボートレース尼崎のＧ?「尼崎市市制１１０周年記念尼崎センプルカップ（開設７４周年記念）」が８日に開幕。レース前にはオープニングセレモニーが行われ、出場５２選手が集まったファンの前で意気込みを明かした。初日メインの「センプルドリーム」１号艇の峰竜太（４１＝佐賀）は最後に登場。いつも通り元気いっぱいに登場したが、恒例のアロハポーズはなし。ＭＣの永島知洋から突っ込まれた。峰はアロハを忘れた理由に