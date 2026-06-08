6月8日発表 taskeyは6月8日、新たにゲーム事業へ参入することを発表した。 taskeyは、原作開発やマンガ制作などのIP創出事業を手がけるエンタメスタートアップ。自社スタジオ「taskey STUDIO」で企画・制作したオリジナルマンガを、各電子書店で配信している。 今回のゲーム事業参入では、同社がこれまでマンガやノベルなどで培ってきたストーリー創出の知見を活かし、