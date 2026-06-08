●カブス1−2ジャイアンツ○＜現地時間6月7日リグリー・フィールド＞シカゴ・カブスが延長戦に敗れ、3カード連続の負け越し。鈴木誠也外野手（31）は「6番・右翼」でフル出場し、5試合連続安打をマークした。1勝1敗で迎えたカード最終戦は苦しい立ち上がりとなった。先発右腕ジェームソン・タイヨンは初回に李政厚の適時打で先制を許し、2回表の先頭打者に四球を与えたところで左足を痛めて緊急降板。昨季14勝の左腕