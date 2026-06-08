津波注意報を発表を受け、東海地方の自治体も対応にあたっています。 【写真を見る】津波注意報を受け 愛知県と三重県の沿岸自治体に【避難指示】 愛知・田原市 海岸近くの高台には津波への注意を呼びかけるフラッグ立てられる （森本琴衣記者 午前10時過ぎ 愛知･田原市）「正面に見えるのが外海ですが、こちらから見る限り、海に大きな変化はありません」 田原市の高台には、津波への注意を呼びかけるフラッグが立てられました