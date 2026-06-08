中谷朋子（４９＝兵庫）が８日、ボートレース尼崎でトークショーを行った。この日、Ｇ?「尼崎市市制１１０周年記念尼崎センプルカップ（開設７４周年記念）」が開幕。地元ながら「本場では初めてですね」と明かしたように当地初のトークショー。また、当地に出走も２０２２年３月以来、遠ざかっている。「最近はヒザの故障もあって出場を間引いている。人よりも調整と試運転をやるのでヒザには負担がかかるのは分かっている