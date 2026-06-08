フジテレビのドキュメンタリー番組『ザ・ノンフィクション』(毎週日曜14:00〜 ※関東ローカル)の公開セミナーが6日、神奈川・横浜情報文化センターで開催され、西村陽次郎チーフプロデューサー(フジテレビ)、八木里美ディレクター(バンエイト)、朝川昭史ディレクター(NEXTEP)、鳥居稔太ディレクター(テレビマンユニオン)が登壇した。番組開始30年を超え、今年、第34回橋田賞を受賞した同番組。セミナーでは、近年大きな反響を呼ん