「トレンドのミニTを着てみたいけど、サイズ感が気になって……」と思っている人もいるのでは。とくに高身長さんには、サイズ選びが難しく感じられるかもしれません。そこで今回は30代高身長ママの@shocogram__さんによる、【ユニクロ】のミニTシャツのサイズ比較をご紹介。1サイズ異なるだけでも着こなしや印象が変わるようなので、着用感などもぜひ参考にしてみて。 タイトフィットで着まわしやすいシンプルなミニT 【