習い事や旅行、特別な体験など、子どものために「何かをしてあげたい」と思うのは親心ですが、SNSなどで周囲の充実した様子を目にすると、ついつい比べて焦ってしまうこともありますよね。今回は、筆者の友人の体験談をお届けします。 比べられるたびに揺れる心 小学1年生の娘を育てる私には、近所にM美というママ友がいます。 M美の口癖は「週末、どこ行ったの？」 M美一家はアクティブで、キャンプや最新施設など、毎週