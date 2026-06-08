タレントのスザンヌが6日、自身のインスタグラムを更新。田植え作業に励む様子を投稿し、反響を呼んでいる。 【写真】泥だらけの本気の田植えスタイル麦わら帽子で流す汗 スザンヌは「今年で2年目になります熊本県山都町で田植えをさせていただきました本当にありがとうございます」とまずは感謝。「泥だらけになる気持ちよさも、 自然の中で生まれる連帯感も、 全部が楽しくてしあわせでした」と苗を手にし、麦わら帽