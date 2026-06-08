「JFL CUP」の最終順位が確定した日本サッカーリーグ（JFL）は、6月7日までに「JFL CUP」として行われたハーフシーズンの特別大会を終え、元日本代表の高原直泰氏がオーナーを務める沖縄SVが優勝を果たした。Jリーグの秋春制移行に合わせてJFLもシーズン移行するため、ハーフシーズンの特別大会を行った。所属16チームを東西2組に分け、各8チームが1回戦総当たりの7試合を実施。各組1、2位がホーム＆アウェイの順位決定戦に進