県が管理する歩道橋に愛称をつけるネーミングライツ制度で、沼津市の歩道橋が第1号となり5日、お披露目されました。県のネーミングライツ制度第1号となったのは、沼津市の県道にかかる西条歩道橋です。愛称は「こさえる歩道橋」です。契約を結んだ沼津市のIT企業、「株式会社コサウェル」にちなみ名付けられました。歩道橋がある場所の近くには小学校があり地元の子どもたちから愛着を持ってもらいたいとこの歩道橋を