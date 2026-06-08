「国語はなんとなくできる科目」。そう考えて、英語や数学に比べて後回しにしていないだろうか。 すららネット公式チャンネル「Edu-bizチャンネル」は、堀口塾へのインタビューシリーズ第3回として、公立中高一貫校受検と国語力をテーマにした動画を公開した。今回の動画では、1人の合格実績をきっかけに、堀口塾が公立中高一貫校対策へと動き出した経緯が語られている。 堀口塾では、平塚中等教育学校へ