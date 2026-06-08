俳優の舘ひろしが８日、東京・神田神社で１９日公開の主演映画「免許返納！？」（河合勇人監督）の大ヒット祈願イベントを、共演した西野七瀬とともに行った。公開日が迫り「とにかく無事に事故もなく撮影が終わったことを感謝して、神様に力があればヒットさせていただければうれしい」と白い歯を見せた。見てもらいたいシーンについて、西野が「フェラーリに乗って（舘演じる）南条を攻め立てるシーンがある。そこはインパ