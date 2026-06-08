Snow Man・宮舘涼太が日本各地をめぐる、その土地ならではの旬の食材を“黄金のスプーン”で味わい、さまざまなアイデア料理を披露するTBS系『黄金のワンスプーン！』（後10：00）では、16日の放送で“舘様”がお世話になった方へ手料理を届ける「出張ワンスプーン！」企画を届ける。【番組カット】素敵な笑顔！料理に挑戦する宮舘涼太19日公開の映画「黒牢城」で共演した本木雅弘と青木崇高のもとを直撃。2人に味わってもらう