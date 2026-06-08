デジタルシルクロードとは、中国政府が推進する巨大経済圏構想「一帯一路」のデジタル版である。2015年に中国政府が発表した公式文書で初めて明文化され、それ以降、一帯一路の核心的な柱として位置づけられてきた。 この構想は、発展途上国を中心とした参加国において次世代のデジタルインフラを構築・普及させることを主たる目的としている。 その活動領域は多岐にわたり、通信インフラの整備、宇宙・衛星ネットワ