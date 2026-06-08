◇MLB ブルージェイズ 6-4 オリオールズ(日本時間8日、ロジャース・センター)ブルージェイズ・岡本和真選手もタイムリーで貢献し勝利へ導きました。「7番・サード」で先発出場。5回に2本のホームランなどで4点リードを許したブルージェイズでしたが、6回に先頭のヨヘンドリック・ピナンゴ選手がソロホームランで反撃の口火を切ると、2アウト2塁の場面で打席に立った岡本選手も2球目のカットボールを振り抜きレフトへ長打を放ち、タ