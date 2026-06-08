グローバル・ガールズグループKATSEYE（キャッツアイ）が、米ニューヨークを代表する大規模野外音楽フェスティバル「The Govrenors Ball 2026」のステージで躍動した。6日、同市フラッシングのメドウズ・コロナ・パークで開催された同フェスのステージに登場し、爆発的な人気を集めた。ステージ前には、超満員の4万人の観客が集まった。人気の新曲「PINKY UP」のパフォーマンスが始まると、客席で大合唱が次々と起こり、祭りの熱気