米俳優ショーン・ペン（65）が、映画「ワン・バトル・アフター・アナザー」で助演男優賞にノミネートされていた今年3月に開催された米アカデミー賞授賞式を欠席した理由を明かした。5日に米ニューヨークで行われたトライベッカ映画祭に登場したペンは、CNNのキャスターとの対談で「ウクライナ訪問の時期を意図的に授賞式に合わせた」と告白した。映画「ミスティック・リバー」（2003年）と「ミルク」（2008年）でアカデミー賞主演