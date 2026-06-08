2025海苔年度の乾海苔共販（入札）が5月13日に終わった。最終的な共販枚数は54億2984万枚で、前年度比5億枚ほどの減算となった。1枚当たり平均単価は16.95円で、前年度比7.18円安。ここ数年の相場高がようやく一定の落ち着きを見せた。25海苔年度は11月27日、宮城初共販の平均単価27.67円でスタートを切った。続く12月5日の宮城2回共販は27.93円でほぼ同額だったが、翌6日の千葉初共販は一気に10円高の37.82円になり、8日の愛