鶴岡市によりますと、きょう午前１１時２５分ごろ、山形県鶴岡市加茂坂ノ下の加茂コミュニティ防災センターの南側でクマ１頭が目撃されました。 クマはその後、国道１１２号線を東から西へ横断し、山に入って行ったということです。 クマの体長はおよそ１メートルとみられています。 市が注意を呼びかけています。