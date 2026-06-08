シャボン玉石けんは2026年6月5日、「香害・化学物質過敏症に関するアンケート調査」の結果を発表した。本調査は2026年5月18日〜21日、全国の20代〜60代の男女331人を対象に、インターネット調査にて行われたもの。無添加石けんのパイオニアである同社は、人工的な香料などによって体調不良を引き起こす香害の被害が増えやすい夏の6月・7月を「無香料・無添加石けん月間」と定めており、本調査から香りを取り巻く環境における人々の