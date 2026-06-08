マーブルデニッシュ専門店「グランマーブル」は6月1日から、創業30周年特別企画の第2弾として、期間限定で全商品を対象にした「送料無料キャンペーン」を開始した。6月新発売「アサイーベリー」期間中、公式オンラインショップおよび直営店舗(グランマーブル祇園本店、グランマーブル ファクトリー店)にて、1,080円以上を購入すると送料無料になる。なお、北海道と沖縄県への配送は、通常送料の半額が適用される。送料無料対象とな