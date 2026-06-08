西舘は2試合連続好投と試合を作っている（C）産経新聞社巨人・西舘勇陽が6月7日のロッテ戦（東京ドーム）に先発。7回6安打7奪三振1失点と試合を作り、1軍合流してから2試合連続で安定したパフォーマンスを示している。最速153キロのフォーシームを軸にスライダー、フォーク、カーブと変化球も冴え、ロッテ打線に的を絞らせない。【動画】西舘の三振シーン、先発マウンドで力強い投球が光る前回、5月30日の日本ハム戦（エスコ