サッカーの明治安田J2・J3百年構想リーグ。ツエーゲン金沢はプレーオフ第2戦となる最終試合をゴールラッシュの勝利で締めくくりました。4つのブロックに分かれて戦った地域リーグを6位で終えたツエーゲンは7日、同じ6位のザスパ群馬をホームに迎え撃ちました。試合が動いたのは後半3分。ツエーゲンは自陣に攻め込まれ、右サイドからのクロスボールをヘディングで決められ先制を許してしまいます。しかし、ここからツエーゲンが反撃