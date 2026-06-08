6月9日の「ロックの日」を前に、8日の朝、石川県金沢市の高校では、自転車ロック隊員に任命された生徒らが鍵かけを呼びかけました。「鍵かけ、お願いします」金沢市立工業高校では、金沢西警察署から自転車ロック隊員に任命された6人が、登校してきた生徒らに自転車に鍵をかけるよう注意を呼びかけました。金沢西警察署管内では、自転車の盗難被害が2025年1年間で83件あり、およそ7割が鍵をかけていない状態だったということです。