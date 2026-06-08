シンカが管理・運営をする「道の駅くるくる なると」は6月7日まで、「1500日のありがとうフェス」を開催している。海鮮アジフライ丼同フェスは、開業から1500日を迎えることを記念して実施する。期間中は、特別な限定メニュー5種類を提供する。「くるくるなると大渦食堂」では、サクサクのアジフライと海の幸をタルタルソースで味わう「海鮮アジフライ丼」や、徳島の銘柄牛を旨辛に仕上げた「阿波黒牛ピリ辛ラーメン」を、それぞれ