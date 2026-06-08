YB-LAB.は5月29日、プラスサイズ女性当事者のリアルな悩みに寄り添い開発した新作ブラジャー「おまたせブラ」の予約販売を開始した。プラスサイズ女性のための新作ブラ「おまたせブラ」同商品は、従来のプラスサイズ向けブラジャー市場にある「サイズがない」「デザインが限られる」「着け心地を我慢するしかない」といった課題に向き合い、約1年をかけて共同開発した。痛くない、蒸れない、しっかり支える開発にあたっては、プラ