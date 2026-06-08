黒船は6月下旬まで、奈良県のブランド苺「古都華(ことか)」を使った「黒船ファンク古都華」を販売している。6月3日には、期間限定「古都華ゼリーソーダ」の販売を開始した。黒船ファンク古都華「黒船ファンク古都華」(648円)は、濃厚な味わいのブランド苺「古都華」を使ったジャムとなめらかなクリームを詰めたふわふわのカステラシフォン。シフォン生地には、兵庫県産小麦「シロガネコムギ」を使用し、素材の風味を活かしたやさし