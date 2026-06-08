◆サッカーＷ杯北中米大会国際親善試合デンマーク―ウクライナ（７日、デンマーク・オーデンセ）デンマーク代表ＭＦエリクセン（ウォルフスブルク）が、ホームで行われたウクライナとの親善試合で２―１とリードしていた後半２０分に倒れた。事態を知った観衆は、一斉に声を潜め、会場は静まり返った。その後、試合は中止となった。デンマーク協会によると、一時的に意識を失ったが、すぐに意識を取り戻した。３４歳のエリ